Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretine gittiler, asansörde mahsur kaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayram ziyaretine gittiler, asansörde mahsur kaldılar

56 dakika önce

Denizli'de bayram ziyaretine giden 4 kişi, bindikleri asansörde mahsur kaldı.

Bayram ziyaretine gittiler, asansörde mahsur kaldılar, System.String[]
Denizli'de bayram ziyaretine giden 4 kişi, bindikleri asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile mahsur kalanlar kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sıkarakapılar Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asansörde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, önce asansörü manüel olarak halat sisteminden hareket ettirmeyi denedi ancak bunda başarılı olamadı. Zamana karşı yarışan ekipler, çeşitli araç ve gereçlerle yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası asansörün kapısını açtı. Bu sırada ekipler kapının camını kırarak içeridekilerin rahat nefes almasını sağladı.

Asansörde mahsur kalan İsmail ve Efe B., Mahmut G. ve Raziye K.'nin bayram dolayısı ile bir akrabalarını ziyaret etmek için söz konusu adrese geldikleri öğrenildi. Asansöre binerek 3. kata çıkmak isteyen 4 kişinin kabine biner binmez asansör kapısının kilitlendiği ve hareket etmeden o şekilde kaldığı belirtildi. Kapısı kırılan asansörün üzerinde kırmızı etiketin olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, asansörde mahsur kalan kişilerin yakınları olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretine gittiler, asansörde mahsur kaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]