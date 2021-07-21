Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi - Son Dakika

Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş, geleneksel hale getirdiği ve kapıya astığı notla bayramlarda ziyaretine gelen çocuklara hem şeker ikram ediyor hem de imzalı kitabını hediye ediyor. Aktaş, "Kendi gönül dünyamdan süzülen kitapları bayram hediyesi olarak çocuklara sunmak onları özel hissettirmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde yaşayan eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş, çocuklara ve gençlere, bayram sevincinin yanında okuma kültürünü de aşılıyor. Gençler ve çocuklarla bayram sevinci üzerine sohbet ederken kayısı ikramında bulunmayı da ihmal etmiyor. Eğitim ve kültür aktarımı bayramlaşma vaktinde de hoş bir ikramla gençlerin ve çocukların kalbini kazanıyor.

"Çocuklar okumanın önemini bilsinler"

Geleneksel hale getirdiği uygulamadan çocukların memnun olduğunu ifade eden Aktaş, "Geçen yıllardan beri bizde gelenek haline geldi. Kendi gönül dünyamdan süzülen kitapları bayram hediyesi olarak çocuklara sunmak onları özel hissettirmek beni çok mutlu ediyor. Biz çocukken bizi özel hissettiren bir komşumuz vardı Ayşe teyze. Herkesten farklı olarak bize mendil ve sakız verirdi. Hiç unutamam. Çocuklar bizi kitaplarımızla hatırlasın. Okumanın önemini bilsinler. Yazarından imzalı olması da ayrı bir hediye onlar için. Çocuklar için gençler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Onları ve onlarla birlikte olmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA