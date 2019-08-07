Son Dakika Haberleri: Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu
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Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu

1 saat önce

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'ten Suriye'ye yakınlarının yanına gidenlerin sayısı 33 bine ulaşırken, gidişler devam ediyor.

Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu, System.String[]
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'ten Suriye'ye yakınlarının yanına gidenlerin sayısı 33 bine ulaşırken, gidişler devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 33 bini buldu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.
BAYRAM YAKLAŞTIKÇA ÜLKESİNE GİDENLERİN SAYISI ARTIYOR Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor. 9 Ağustos Cuma akşamına kadar ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 40 bini bulması bekleniyor.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Kurban Bayramı, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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