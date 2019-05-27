Son Dakika Haberleri: Bayrama özel hediye setleri

Bayrama özel hediye setleri

1 saat önce

Ramazan Bayramına özel olarak hazırlanan hediye setleri göz dolduruyor.

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Ramazan Bayramına özel olarak hazırlanan hediye setleri göz dolduruyor.

Beymen, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor. Yapılan duyuruya göre marka, kolonya, lokum setlerinden Türk kahvesi setlerine, çikolatadan makarona kadar bir çok hediye seçeneğini bayram için tüketicilerine sunacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:29 Kaynak: İHA
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