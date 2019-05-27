Bayrama özel hediye setleri
1 saat önce
Ramazan Bayramına özel olarak hazırlanan hediye setleri göz dolduruyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:29 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramına özel olarak hazırlanan hediye setleri göz dolduruyor. Beymen
, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor. Yapılan duyuruya göre marka, kolonya, lokum setlerinden Türk kahvesi setlerine, çikolatadan makarona kadar bir çok hediye seçeneğini bayram için tüketicilerine sunacak. - İSTANBUL
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