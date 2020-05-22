Bayrama özel maske üretiliyor - Son Dakika

Bayrama özel maske üretiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Maske dikim atölyesinde Ramazan Bayramı'na özel maske üretimi başlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Maske dikim atölyesinde Ramazan Bayramı'na özel maske üretimi başlattı. Yeni üretilen maskeler kırmızı beyaz olması dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan Bayramı'na özel Düzce Belediyesi Maske Dikim Atölyesi'nde kırmızı beyaz maske dikimi başladı. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin bayrama özel olarak hazırladığı maskelerden bayrama kadar 10 bin adet üretilip vatandaşlara dağıtılacak. Maskeler Kırmızı Beyaz olarak hazırlanırken, yıldızlı olması dikkatlerden kaçmadı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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