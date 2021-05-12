Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor - Son Dakika

Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor

12.05.2021 11:25
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan yeni konutlarına yerleşen bir çok depremzede, konforlu, güvenlikli yeni evlerinde bayrama girecek olmanın huzurunu yaşıyor.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan yeni konutlarına yerleşen bir çok depremzede, konforlu, güvenlikli yeni evlerinde bayrama girecek olmanın huzurunu yaşıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yaklaşık 23 bin konutun inşa edilmesi için Elazığ'da çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar binler konut, çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra beldelerde de yapılan konutlarına yerleşen vatandaşlar için evde olsalar da çifte bayram oldu. Yeni evlerinde ilk bayramlarını yaşayacak olan aileler bunun mutluluğunu yaşıyor.

"Yazıkonak'taki proje örnek oldu"

Depremzede ve hak sahipleriyle birlikte çifte bayram yaşayacaklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Yaklaşık olarak 381 konut beldemizde inşa edildi. Hemen hemen hepsi hak sahiplerine teslim edildi. Proje olarak yer olarak Elazığ'da örnek, ayrıca beldemize de artı oldu. Vatandaşlarımız hak sahiplerimiz gönül rahatlığıyla oturabilecekleri, kaliteli ve konforlu binalar inşa edildi. Devletimiz bu konuda gereğini yapmıştır. Allah devletimizin eksikliğini vermesin inşallah. Elazığ'da genel olarak düşündüğünüz zaman deprem noktasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kapsamlı ve en büyük projesi yürütülüyor. Bu noktada devlet burada gerçekten babalığını gösterdi. 1,5 yıl içerisinde 20 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim etmek gerçekten kolay değil" dedi.

"Allah nasip ederse çifte bayram yaşayacağız"

1 yıl önce 24 Ocak 2020'de Elazığ'da yaşanan depremden dolayı evlerinin ağır hasar aldığını aktaran beldenin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Güneş, "Akabinde hak sahipliğimiz başladı, hak sahibi olduk. Buraya taşındık. 6 ay içerisinde 381 konutun temeli atıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. 20 Aralıkta konutumuzu teslim alarak geçiş yaptık. 25 Ocakta da Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünden dolayı Elazığ'a teşvik etti. Anahtar tesliminin akabininde bizim evimizi ziyaret ettiler. 1 saat falan evimizde oturdu. Önümüzde de bayram var. Oruç bittikten sonra Allah nasip ederse çifte bayram yaşayacağız. Evler çok güzel. Benim bulunduğum ev 3+1 eski evim bundan büyüktü ama bu kadar kullanışlı değildi. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Rabbim Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"Çocuk odası önceki evimizde yoktu"

Bayrama yeni evlerinde girmenin mutluluk verici bir durumun olduğunu ifade eden depremzedelerden Salih Simli, "Pandemi süreci olmamış olsaydı daha güzel olacaktı. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızı pandemisiz olarak yeni evimizde geçirmek bizi daha fazla mutlu edecektir. Yeni evimiz 3+1, çocuk odası daha önceki evimizde yoktu. Önceki evimizde 2 odamız vardı bir tanesine eşyalarımızı diğerine de kendimiz oturuyorduk. Yeni evimiz 4 odadan oluşuyor. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Devletimizden rabbim bin kere razı olsun. Devlet 18 yıl demesine rağmen 2 yıl hiç bir şey ödemeden oturacağız. 18 yıl boyunca oturduğum eve kira vereceğim ve ev benim olmuş olacak ama kiracıların öyle bir şansı yok. Elimizi vicdanımıza koyarsak bu bulunmaz bir nimettir. Allah bize bu imkanları sunduklarından dolayı Devletimizden razı olsun" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor
Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor

Bayram, Elazığ, Mevla, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzedeler, huzuru yaşıyor - Son Dakika


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