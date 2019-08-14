Bayramcıların dönüşü erken başladı

Kurban Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Kurban Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı'nda yapılan takviyelerle toplam 17 gemi durmaksızın seferler yapıyor.



Kurban Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova'da deniz ulaşımında kullandıkları İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı'nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova'daki Topçular İskelesi'nde Sirkeci-Harem Hattı'ndan yapılan takviyelerle toplam 17 gemi durmaksızın çalışıyor.



İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 17 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova'dan Kocaeli'ne dolu gittiğini, Kocaeli'nden ise Yalova'ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı'nın son günü olan bugün akşam saatlerine kadar hattan karşılıklı olarak 13 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bayram tatilinin başladığı 10 Ağustos 2019'dan bayramın son gününe kadar bu hattı kullanan araç sayısının ise 75 bine ulaştığı bildirildi. İDO yetkilileri, yoğunluğa karşı önlem amacıyla hatta hafta sonu 2 geminin daha takviye edileceğini bildirdi.



Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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