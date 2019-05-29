Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.

Haber Yayın Tarihi :

Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı

Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor