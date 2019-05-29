Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak
42 dakika önce
Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.
Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13
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