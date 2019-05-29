Son Dakika Haberleri: Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak
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Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak

42 dakika önce

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.

Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak, System.String[]
Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli görev yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13 
Ekonomi
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