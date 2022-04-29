Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak - Son Dakika
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Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak

29.04.2022 13:25
Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizim özellikle trafiğe çıkacak tatile gidecek olan hemşehrilerimizden vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizim özellikle trafiğe çıkacak tatile gidecek olan hemşehrilerimizden vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar." dedi.

Ankara Valisi Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde alınan tedbirleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Şahin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramını geçirebilmeleri için azami tedbirleri bugünden itibaren aldıklarını söyledi.

Alınan tedbirlerin bugün saat 17.00'den 5 Mayıs perşembe sabah 08.00'e kadar uygulanacağını belirten Şahin, "18 bin 210'u polis bölgesinde. 4 bin 241'i de jandarma bölgesinde olmak üzere 22 bin 451 personelle inşallah emniyet tedbirlerini, trafik tedbirlerini uygulamaya koyacağız" dedi.

Vali Şahin, bağlantı noktası konumundaki Ankara'dan İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun yolu istikametlerinde ekiplerin ciddi denetimler yapacağını bildirdi.

Alışveriş merkezleri (AVM), otogar ve mezarlıklar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezlerde de yaya veya motorlu ekiplerin kontrollerini sürdüreceğini ifade eden Şahin "İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Bizim özellikle trafiğe çıkacak, tatile gidecek olan hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar" diye konuştu.

Şahin, ayrıca bayram öncesinde yapılacak 1 Mayıs programları için de tedbir aldıklarını belirterek, "Orada da inşallah vatandaşlarımız 1 Mayıslarını huzurlu bir şekilde güven içerisinde idrak ederler." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak - Son Dakika


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