Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor
1 saat önce
Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye
'de, Kurban Bayramı
'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:24
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