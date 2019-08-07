Son Dakika Haberleri: Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor
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Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor

1 saat önce

Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor, System.String[]
Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:24 
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