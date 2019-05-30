Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
2 saat önce
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:03
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya
, "Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak. Bayram tatilinde 6 milyar TL'nin üzerinde ekonomik hareket bekleniyor." dedi.
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Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
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