Son Dakika Haberleri: Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
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Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

2 saat önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak.

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak, System.String[]
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak. Bayram tatilinde 6 milyar TL'nin üzerinde ekonomik hareket bekleniyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:03 
Ekonomi
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