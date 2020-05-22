Bayramda 936 polis görev alacak - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 936 polis memuru Ramazan Bayramı süresince görev alacak.



Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 691 polis memuru asayiş olaylarına, 245 polis memuru ise şehir içi trafiğinde görevli olacak. Bayram tedbirleri kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve polis merkez amirlikleri dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyelerini arttırarak halkın yoğun olarak bulunduğu banka önlerinde, alışveriş yapılan yerler ile çevrelerinde görevlerini sürdürecek. Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak. Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla Adıyaman sınırları içerisinde emniyet müdürlüğü tarafından geceli gündüzlü çalışan trafik tedbirleri arttırıldı. Yapılan denetimlerle emniyet müdürlüğü sorumluluk alanında bayram öncesi, bayram boyunca ve sonrasında belirtilen tedbirler sürecek.



Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri ve muhtemel olaylara süratle müdahale edilebilmesi için Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçilebilecek 155 Polis İmdat ve 0416 216 48 85 nolu telefon numaraları sürekli açık bulundurulacak ve ayrıca adiyaman@egm.gov.tr ve www.adiyaman.pol.tr e-posta adreslerine başvuru yapılabilecek. - ADIYAMAN