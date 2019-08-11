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Bayramda acemi kasaplar hastanelere koştu

54 dakika önce

Karabük'te Kurban Bayramı'nın ilk günü yaralanan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı.

Bayramda acemi kasaplar hastanelere koştu, System.String[]
Karabük'te Kurban Bayramı'nın ilk günü yaralanan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı.

Kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve boyun bölgelerinden bıçakla yaralanan 15 kişi ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere başvurdu. Karabük başta olmak üzere Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplardan 13'ü tedavi edilerek taburcu edilirken, boynundan ve vücudundan yaralanan 2 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. - KARABÜK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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