Bayramda acemi kasaplar hastanelere koştu - Son Dakika

Karabük'te Kurban Bayramı'nın ilk günü yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve boyun bölgelerinden bıçakla yaralanan 12 kişi, ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere başvurdu. Karabük başta olmak üzere Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplardan 12'si tedavi edilerek taburcu edildi. - KARABÜK