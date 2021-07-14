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Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak - Son Dakika

Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:12

Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte pişmaniyeye talep arttı Kocaeli'nin meşhur lezzeti pişmaniye Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandıracak.

Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte pişmaniyeye talep arttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin meşhur lezzeti pişmaniye Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandıracak. Pişmaniye üreticileri bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yaparken, vatandaşlara 'Hediyelik olarak çikolata değil, pişmaniye alın' tavsiyesinde bulundu.

Kocaeli'nin önemli lezzetlerinden olan pişmaniye Osmanlı döneminden beri üretiliyor. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da pişmaniyeye talep artınca üreticiler ekstra mesai yaparak talepleri karşılamaya çalışıyor. Hafifliği, saklama zamanının uzun olması, ekonomik olarak diğer tatlılara göre daha ucuz olması gibi etkenler pişmaniyeye olan talebi arttırıyor. Kocaeli'nde günlük 2.5 ton pişmaniye üretilirken, bayram dolayısıyla talepleri karşılayabilmek için üretim 3-4 tonlara kadar çıktı.

"10 firmadan oluşan bir ekiple imalatımıza devam ediyoruz"

Pişmaniye üretimine son hızıyla devam ettiklerini ifade eden Uğurcan Üçcan, "Kocaeli'de bir proje gerçekleştirerek 10 firma, 7 şirketi bir araya toplayarak İzmit Pişmaniye A.Ş.'yi kurduk. Burada 10 firmadan oluşan bir ekiple imalatımıza devam ediyoruz. İzmit'imize, Kocaeli'mize pişmaniyemizi üretiyoruz" dedi.

"Pişmaniyemiz hafif bir tatlıdır"

Pişmaniyeyi diğer tatlılardan ayıran özelliklerden bahseden Üçcan, "Pişmaniyemiz bilindiği üzere hafif bir tatlıdır, ekonomi yönünden de bütçeye uygun olan bir tatlıdır. Tercih edilen bir üründür, İzmit açısından, hediyelik açısından. Hediyelik anlamında ekonomiye de uyduğu için tercih edilen bir tatlı olarak görüyoruz. 6 ay kadar saklama ömrü var son kullanma tarihlerimiz 6 ay oluyor pişmaniyede bu da pişmaniyeyi ön plana çıkaran bir özellik" diye konuştu.

"Üretimimizi bayram dolayısıyla günde 3-4 tonlara kadar çıkardık"

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle talebin arttığını dile getiren Üçcan, "İhracatımız oluyor, Amerika, Almanya ve benzeri ülkelere devamlı gönderimlerimiz oluyor. Yurtdışından pişmaniyeye oldukça fazla bir talep var. Yetişmeye çalışıyoruz onlara da. Yurtiçinde de Türkiye'nin tüm illerine neredeyse gönderimlerimiz var. Ful tempo çalışıyoruz günde 2-2.5ton arasında bir üretim yapıyoruz. Şu an bayram dolayısıyla mesailerle birlikte 3-4 tonlara kadar çıkarttık üretim kapasitemizi. Yetişmeye çalışıyoruz bayram için" şeklinde konuştu.

"Hediye olarak çikolata değil, pişmaniye alın"

Pişmaniyenin çokça tercih edildiğini ifade eden Üçcan, vatandaşlara hediyelik olarak pişmaniye almalarını tavsiye ederek, "Vatandaşlardan talep var iyi yönde. Pişmaniyemizi İzmit Pişmaniyesi olarak zaten çok iyi tanıyorlar, seviyorlar. Diğer illerden ayırıcı özellikler var biliyorsunuz pişmaniyenin memleketi İzmit'tir. Bu yüzden tercih edilen bir ürün yani. Hediye olarak çikolata değil, pişmaniye alın" ifadelerini kullandı.

Pişmaniyenin yarım kilosu 30 TL'den satılırken, kilosu ise 60 TL'ye alıcı buluyor.

Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak

Kurban Bayramı, Kocaeli, Osmanlı, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak - Son Dakika


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