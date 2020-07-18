Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor - Son Dakika

Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor

Yurdun dört bir yanına kargo ile gönderilebilen, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfında, Kurban Bayramı öncesi sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanına kargo ile gönderilebilen, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfında, Kurban Bayramı öncesi sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

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Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olan gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın, coğrafi işaretli tatlısı ekmek kadayıfı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla rağbet görüyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da üç kuşaktır hijyenik standartlarda, geleneksel ve yöresel tatlıları ekmek kadayıfının üretimini yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Pancar, "Bayram dolayısıyla çok yoğun siparişler alıyoruz. Özellikle sade, vişneli ve çikolatalı çeşitleri ilgi görüyor. Aldığımız siparişlerin hazırlıklarını yapmaya başladık. Kurban Bayramı'na son bir hafta kala kargoyla adreslerine göndereceğiz." dedi.

"Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz"

Pancar, tatlı kargoları için özel kutu ve buz kalıpları hazırladıklarını belirterek, tatlılarının deforme olmadan Türkiye'nin bütün şehirlerine ulaştırıldığını anlattı.

E-ticaretin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla arttığını aktaran Pancar, "Firmamız yaklaşık bir yıldır e-ticarette yer alıyor. Pandemi süreci de bizim e-ticaret hızımızı artırdı. Tatlılarımız daha çok ilgi görmeye başladı. Özellikle de coğrafi işaret tescili alan ürünümüz ekmek kadayıfı, yoğun sipariş almaya başladı. Biz de şehrimizin yöresel tatlısını Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da ekmek kadayıfı çeşitlerimiz misafirlerin ağızlarını tatlandıracak." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Türkiye, Hatay, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor - Son Dakika
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