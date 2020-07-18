Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor - Son Dakika

Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor

Yurdun dört bir yanına kargo ile gönderilebilen, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfında, Kurban Bayramı öncesi sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanına kargo ile gönderilebilen, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfında, Kurban Bayramı öncesi sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olan gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın, coğrafi işaretli tatlısı ekmek kadayıfı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla rağbet görüyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da üç kuşaktır hijyenik standartlarda, geleneksel ve yöresel tatlıları ekmek kadayıfının üretimini yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Pancar, "Bayram dolayısıyla çok yoğun siparişler alıyoruz. Özellikle sade, vişneli ve çikolatalı çeşitleri ilgi görüyor. Aldığımız siparişlerin hazırlıklarını yapmaya başladık. Kurban Bayramı'na son bir hafta kala kargoyla adreslerine göndereceğiz." dedi.

"Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz"

Pancar, tatlı kargoları için özel kutu ve buz kalıpları hazırladıklarını belirterek, tatlılarının deforme olmadan Türkiye'nin bütün şehirlerine ulaştırıldığını anlattı.

E-ticaretin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla arttığını aktaran Pancar, "Firmamız yaklaşık bir yıldır e-ticarette yer alıyor. Pandemi süreci de bizim e-ticaret hızımızı artırdı. Tatlılarımız daha çok ilgi görmeye başladı. Özellikle de coğrafi işaret tescili alan ürünümüz ekmek kadayıfı, yoğun sipariş almaya başladı. Biz de şehrimizin yöresel tatlısını Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da ekmek kadayıfı çeşitlerimiz misafirlerin ağızlarını tatlandıracak." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Türkiye, Hatay, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cesetleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:41 Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cesetleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
23:41
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
20:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 00:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda ağızları tatlandıracak ekmek kadayıfına sipariş yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]