Bayramda aile ziyareti yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramda aile ziyareti yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu

02.05.2022 19:07
Bayramda aile ziyareti yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu

Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın tabancayla kendini karnından vurarak hayatını kaybetti.

Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın tabancayla kendini karnından vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı. Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu. Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112'yi arayıp yardım istedi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun protokolü bayramlaştı Samsun protokolü bayramlaştı Samsun'da silahını kurcalayan kişi kendini ve arkadaşını yaraladı Samsun'da silahını kurcalayan kişi kendini ve arkadaşını yaraladı

Samsun, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda aile ziyareti yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
19:07 İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 19:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bayramda aile ziyareti yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement