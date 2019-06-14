Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı
1 saat önce
Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı yapıldı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28
tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı yapıldı.
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