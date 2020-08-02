Bayramda alevlerle savaşıyorlar - Son Dakika

Arife gününden bu yana İzmir'in dört bir yanındaki ormanlık alanlarda etkili olan yangınlar nedeniyle İzmir İtfaiyesi zor günler geçiriyor. Günde 40 civarında yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, orman yangınlarında da orman yangın söndürme ekipleriyle omuz omuza mücadele ediyor. Bugün de dört ayrı noktada orman yangını çıktığına dikkat çeken itfaiye yetkilileri, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

İzmir itfaiyesinin, arife günü (30 Temmuz) Balçova Barajı civarında ve Aliağa'da aynı dakikalarda çıkan orman yangınlarıyla başlayan zorlu mesaisi, bayram süresince kentin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle kesintisiz devam etti. Ev, iş yeri, otluk alan, tarım arazisi, orman olmak üzere günde ortalama 40 yangına müdahale etmek durumunda kalan itfaiyeciler, 31 Temmuz günü Seferihisar'da, 1 Ağustos'ta Kemalpaşa ve Menderes'in iki ayrı noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına da ormancılarla birlikte katıldı. Özellikle Menderes Değirmendere-Çamönü arasındaki orman yangını için yoğun mücadele verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın müdahale ekipleri, Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında çıkan orman yangınına da destek verdi. Manisa'dan gelen ihbar üzerine harekete geçen İzmir İtfaiyesinin ateş savaşçıları, 2 itfaiye aracı 5 tanker ile söndürme çalışmalarına katıldı.

Aynı anda dört ayrı noktada

Bugün ise Seferihisar Azmak, Menderes Çile köyü, Bornova ve Bergama- Dikili arasındaki dört ayrı noktada çıkan orman yangınları İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine zor saatler yaşattı. Özellikle Menderes'teki yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yoğun mücadele verildi. Rüzgarın şiddeti ve sık sık yön değiştirmesi alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

"Lütfen biraz daha dikkat"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, itfaiye çalışanlarının kavurucu yaz sıcaklarında alevlere karşı insanüstü bir mücadele verdiğini belirterek şunları söyledi: "Normal koşulların çok ötesinde bir yangın yoğunluğu yaşanıyor. Seyir halindeki taşıtlardan söndürülmeden atılan bir sigara izmariti ya da ormanlık alanların içinde ve yakınında sorumsuzca mangal yakılması hem yeşil alanlarımızın yanıp gitmesine neden oluyor hem de yangınları söndürmekle görevli yüzlerce emekçinin yaşamını tehlikeye atıyor. Lütfen biraz daha dikkatli ve duyarlı olalım." - İZMİR