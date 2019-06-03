Son Dakika Haberleri: Bayramda Aliağa mevsim normallerinde
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Bayramda Aliağa mevsim normallerinde

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Aliağa ve çevresinde bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek.

Bayramda Aliağa mevsim normallerinde, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Aliağa ve çevresinde bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek. Kent genelinde yağış ya da fırtına beklenmiyor.

Bayram haftası boyunca ülkemizde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram haftası süresince Aliağa'da hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

4 Haziran Salı (Bayramın 1.Günü): Hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 28 derece

5 Haziran Salı (Bayramın 2.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece

6 Haziran Salı (Bayramın 3.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Aliağa, Güncel
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