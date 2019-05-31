Son Dakika Haberleri: Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak
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Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

1 saat önce

Başkentte 4-6 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak, System.String[]
Başkentte 4- 6 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08 
6 Haziran, Ekonomi
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