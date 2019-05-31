Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak
1 saat önce
Başkentte 4-6 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08
Başkentte 4- 6 Haziran
tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
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