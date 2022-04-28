Bayramda beslenmeye dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramda beslenmeye dikkat

28.04.2022 10:52
Bayramda beslenmeye dikkat

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, "Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7000 adım atacak şekilde yürümek gerekiyor" dedi.

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, "Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7000 adım atacak şekilde yürümek gerekiyor" dedi.

Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla beraber günlük öğün sayısının azaldığı, iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını belirten Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, bayramda aşırı ölçüde yemek yeme durumu karşısında, başta sindirim sisteminde olmak üzere diğer organ sistemlerinde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu durumla beraber özellikle hazımsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı, reflü gibi sindirim şikayetlerinin arttığına vurgu yapan Dr. Levent; tatlı, çikolata, şekerli içecekler ve hamur işlerinin aşırı ve sık tüketilmesi halinde çarpıntı, baş dönmesi, tansiyon yükselmesi, şeker yükselmesi ve kalp sıkışması gibi acil sağlık problemlerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bu uyarılara dikkat

Bayramda dikkat edilmesi gereken konularda da bahseden Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, "Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7 bin adım atacak şekilde yürümek gerekiyor. Beslenmemizi öğün araları en az 3 saat olacak şekilde 3 ana, 2 ara öğün şeklinde düzenlemeliyiz. Kan şekerini hızlı ve çok yükseltmeyen besinlere ağırlık verilmelidir. Mevsiminde yetişen her renkten sebzeler ve meyveler, yeşillikler, süt ve süt ürünleri, baklagiller, tam buğday ya da tam tahıllı ekmek, kuruyemişler (badem, ceviz, fındık, fıstık), kahvaltılıklar (yumurta, peynir, zeytin) ve et ürünlerini 5 öğüne ölçülü miktarda dağıtmak, haftada 3 gün et ve 4 gün baklagil ürünleri kullanmak sağlıklı beslenmemize yardımcı olacaktır. Günde yaklaşık 2 litre su içilmeli. Şekerli, asitli ve alkollü içecekler içilmemeli, içilecekse taze sıkılmış meyve suyu ya da az şekerli limonata en fazla 1 bardak içilmeli" dedi.

"Aşırı tatlıdan kaçınılmalı"

Bayram boyunca tatlı ve çikolata ölçüsüne dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, özellikle de şeker, yüksek tansiyon, insülin direnci, kalp ve şişmanlık hastalığı olan kişilerde, tansiyon, beyin ve kalp krizine ve şeker komasına sebep olabileceğinin altını çizdi. Levent, "Bu hastalar, hemen öncesinde az zeytinyağlı elma sirkeli mevsim salatası yedikten sonra taze mevsim meyvelerinden veya şekersiz meyve kompostosundan ölçülü miktarda ya da tatlı yemek istiyorsa günde sadece 1 dilim Antep fıstık ezmesi yiyebilir. Diğer kişiler için ise, sütlü tatlılar 1 çay bardağı, baklava 2 dilim ölçüsünde, çikolata bitter 40 gram miktarında günde 1 defadan fazla yenmemeli, yanında 1 fincan tarçın çayı içmek kan şekerini dengelemede faydalı olacaktır. Takip eden öğünde sebzeli yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan sindirimi hafif aynı zamanda tok tutan bir menü tercih edilmeli. Sağlıklı bir bayram geçirmeniz dileklerimle" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Rehabilitasyon, Eskişehir, Ramazan, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayramda beslenmeye dikkat - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:31:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bayramda beslenmeye dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement