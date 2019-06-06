Son Dakika Haberleri: Bayramda bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'na akın ettiler
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Bayramda bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'na akın ettiler

15 dakika önce

Ordu'nun bin 500 rakımlı Aybastı ilçesi Perşembe Yaylasına bayramda vatandaşlar akın ettiler.

Bayramda bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'na akın ettiler, System.String[]
Ordu'nun bin 500 rakımlı Aybastı ilçesi Perşembe Yaylasına bayramda vatandaşlar akın ettiler.

Bayram tatillerini memlekette geçiren vatandaşlar aileleri ile bayramlaşma sonrası bin 500 rakımlı Perşembe Yaylasına giderek hem piknik yaptılar hem de stres attılar.

Yerli esnafında tezgah açarak yöresel ürünleri sattığı yaylada esnaflarda bayram için özel olarak hazırladıkları etleri kurdukları tezgahlarda sattılar.

Menderesleri ile ünlü yaylalarda vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafları çektirdiler. Perşembe Yaylası, başta menderesleri olmak üzere doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmesinin ardından Valilik ve yerel yönetimlerin yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucu bölgede ön plana çıkan yaylalardan biri haline geldi.

Esnaflardan Şeref Tecim bayramda yoğunluğun yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımız yaylalara akın ettiler ve bu durumda bizim işlerimize doğrudan yansıdı. Yaylada zaman geçirmek isteyen yöre halkı ve gurbetçiler burayı çok beğeniyorlar. Her bayramda bu yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Perşembe Yaylası, Ordu, Perşembe, Güncel
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