Bayramda buluşan 3 kuşak, koro halinde şarkı söyledi



RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Özyanık ailesinin 3 kuşaktan bireyleri, Kurban Bayramı'nda bayramlaştıktan sonra yan yana dizilerek, hep bir ağızdan Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyledi. Bu sırada kayda alınan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Ardeşen'e bağlı Simen köyünden yaşayan Özyanık ailesinin bireyleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek, bayramlaştı. Ailenin 3 kuşak bireyleri, yan yana dizilip, koro halinde Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını seslendirdi. Özyanık ailesi şarkı söylerken çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Ailenin büyüklerinden Ali Özyanık, bayramlarda ve özel günlerde ailelerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Çok güzel bir bayram geçirdik. Hep birlikteyiz. Birlik ve beraberliğin güzelliği zaten budur. Allah birliğimizi daim eylesin. Birlik beraberlikte her zaman fayda var. Bu örf ve adetlerimizi sürekli yaşatmamız gerekiyor. Böyle bayram ve özel günlerde her zaman bir arada olmalıyız. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Ailenin bir araya gelmesini organize eden Mustafa Özyanık da amaçlarının gelecek nesillere geleneklerini aktarmak olduğunu söyleyerek, "Aile olarak hep birlikte bir arada olmak bambaşka bir duygu. Kentten, kent ve ülke dışından akrabalarımla irtibata geçip, bayramda bir araya geldik. Torunlar, yeğenler, çocuklar bir arada bayramın coşkusunu yaşadık. Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısı çalındı o ara. Bir anda kenetlenerek bu anı şarkı söyleyip ölümsüzleştirdik. Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu" diye konuştu.



- Rize