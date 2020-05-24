Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramı - Son Dakika

Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramı
KIRŞEHİR'de Fatma Ünal (60) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polislere, tatlı ve dolma ikram etti.
KIRŞEHİR'de Fatma Ünal (60) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polislere, tatlı ve dolma ikram etti. Polis ekipleri, kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. Kentin işlek noktalarında denetim yapan polislere, bazı vatandaşlar bayram nedeniyle ikramda bulundu. Fatma Ünal, Terme Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerine tatlı ve yaprak sarması ikramında bulundu. Fatma Ünal "Bu bayram gününde polislerimiz bizlere hizmet ediyor. Elbette biz de onlara hizmet edeceğiz. Polislerimiz, bizim güvenliğimiz için birçok şey yaparken biz onlara ne yapsak azdır" dedi. Polisler de tatlı ikramında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 05:45 Kaynak: DHA
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