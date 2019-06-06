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Bayramda çalışanları unutmadılar

9 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, görev başında olan Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimlerini ziyaret etti.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, görev başında olan Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimlerini ziyaret etti. Görev başında olan personelin bayramını kutlayan Güzgülü, Manisalıların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi'nin görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, bayram mesaisinde görev başında olan personeli yalnız bırakmadı. Manisa protokolünün bayramlaşma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimlerini ziyaret eden Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkanvekili Güzgülü, burada gün içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aldı, görevli personelin bayramı kutladı ve kolaylıklar diledi. İtfaiye ziyaretinin ardından Güzgülü, sırasıyla Ulaşım Daire Başkanlığı, MASKİ Su Arıza Birimi, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gasilhane Birimi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, personellerle bayramlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi birimleriyle vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Manisalıların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için personellerimiz görev başında. Özveriyle çalışan arkadaşlarımızın ve ailelerinin bayramını kutluyorum. Tüm arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
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