Üye Girişi
Bayramda can dostlar unutulmadı - Son Dakika

Bayramda can dostlar unutulmadı

22.07.2021 11:01
Bayramda can dostlar unutulmadı, System.String[]

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı sürecinde can dostlar unutulmadı. Ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında mama desteği gerçekleştirildi.

"Desteğimiz sürecek"

Sokak hayvanları için özveriyle çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçe genelinde yaptığımız çalışmalar ile can dostlarımızın yanında oluyoruz. Bayram tatili boyunca da ekiplerimiz tarafından mama desteğiyle sokak hayvanlarımızı mağdur durumda bırakmadık. Bu hayatı can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekli her türlü hizmeti sunmaya büyük özen gösteriyoruz. Can dostlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Bayramda can dostlar unutulmadı
Bayramda can dostlar unutulmadı
Bayramda can dostlar unutulmadı

Kurban Bayramı, Veteriner, Hisarcık, Menderes, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayramda can dostlar unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak 10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 10:24 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu
Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor 10:00 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor 09:37 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı 09:05 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı 00:46 Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar 00:10 Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar

Son Dakika Haberleri
11:10 Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
09:59 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
09:36 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor
09:14 Tatilciler akın etti! Bodrum'da, karadan sonra deniz trafiği de kilitlendi
09:04 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı
Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular         
11:11
8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi         
10:57
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi         
10:48
Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı         
10:19
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma         
09:30
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada         
08:48
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:16:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda can dostlar unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement