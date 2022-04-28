Bayramda ceza ve infaz kurumlarında açık görüş olacak - Son Dakika
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Bayramda ceza ve infaz kurumlarında açık görüş olacak

28.04.2022 17:53
Bayramda ceza ve infaz kurumlarında açık görüş olacak

ADALET Bakanlığı'nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre hükümlü ve tutuklular, Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta aileleri ve 1'inci derece akrabalarıyla açık görüş yapabilecek.

ADALET Bakanlığı'nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre hükümlü ve tutuklular, Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta aileleri ve 1'inci derece akrabalarıyla açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.  Genelgeye göre, Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları, saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrası 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/tutukluların temas ettiği alanlar, hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ayrıca ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.


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Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8... Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8... Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Karişit, hükümlülerle iftarda bir araya geldi Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Karişit, hükümlülerle iftarda bir araya geldi

Ramazan Bayramı, Cumhuriyet, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramda ceza ve infaz kurumlarında açık görüş olacak - Son Dakika


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