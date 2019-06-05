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Bayramda çocuklara Başkan Balcı'dan oyuncak

54 dakika önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ramazan Bayramı'nda ilçeyi sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.

Bayramda çocuklara Başkan Balcı'dan oyuncak, System.String[]
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ramazan Bayramı'nda ilçeyi sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.

Ramazan ayı boyunca kurulan gönül sofralarında ilçe halkıyla bir araya gelerek iftar yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bayramda da hemşehrileriyle beraber oldu. Güneşevler Merkez Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası otobüsle Altındağ'ı mahalle mahalle gezen Başkan Balcı, vatandaşlarla bayramlaştı. Balcı, bayramlaşma gezisinde Altındağlı çocukları da unutmadı. Parklarda ve sokaklarda çocuklara oyuncaklar hediye eden Balcı, tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şehit ailelerini de bayramda unutmayan Balcı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Balcı, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla beraber iftar yapıp oruçlarımızı açtık. Ramazan Bayramı'nda da vatandaşlarımızla beraber olmak istedik. Halkımızla kucaklaştık, bayramlaştık. İlçenin bütün mahallelerine gittik. Altındağ'da biz kocaman bir aileyiz. Bu bayram çocuklarımızı da unutmadık. Altındağ'daki binlerce çocuğa oyuncaklar hediye ederek bayram sevinçlerine ortak olduk. Yüce Allah bizlere nice nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ramazan Bayramı'ndan sonra da yine vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Altındağ, Balcı, Güncel
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