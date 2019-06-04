Son Dakika Haberleri: Bayramda çocuklara "şeker yerine sütlü tatlı yetirin" uyarısı
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Bayramda çocuklara "şeker yerine sütlü tatlı yetirin" uyarısı

48 dakika önce

Uzm. Dr. Gülsüm Figen Günindi Oltulu, bayramda çocukların fazla şeker tüketmemesine özen gösterilmesini ve şeker yerine sütlü tatlı yedirilmesini ve uyku düzenlerine dikkat edilmesini konusunda uyarıda bulundu.

Bayramda çocuklara
Uzm. Dr. Gülsüm Figen Günindi Oltulu, bayramda çocukların fazla şeker tüketmemesine özen gösterilmesini ve şeker yerine sütlü tatlı yedirilmesini ve uyku düzenlerine dikkat edilmesini konusunda uyarıda bulundu. Çocukların beslenmesi yetişkin beslenmesinden daha hassas bir konu olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Gülsüm Figen, "Özellikle büyüme ve gelişme döneminde, ağız ve diş sağlığı, beslenme alışkanlıklarından etkilenir. Aşırı şeker ve şekerli ürünler tüketilmesi, çocukların dişleri açısından sakıncalıdır. Bu durum mide ve bağırsak hassasiyetine de sebep olur. Sürekli şeker ve şekerli ürünlerin tüketilmesi, çocukların açlık duygusuna engel olarak, ana yemeklerin ve aralarda olması gereken sağlıklı atıştırmaların reddine yol açar. Çocukların sadece şeker ve çikolata yerine, sütlü tatlı ve meyve yemeleri sağlanmalıdır" dedi.
"UYUMADAN 2 SAAT ÖNCE YEMEK YENMİŞ OLMALI" Özellikle 0-12 yaş grubu bebek ve çocukların, büyüme ve gelişime katkısı olmayan, boş kalori kaynağı şeker ve şekerli ürünlerden uzak tutulmaları, tüketimlerine bir miktarda olsa kısıtlama getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Oltulu, "Bayram günlerini daha güzel ve sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır. Bayramda konuklara şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar; çay, kahve, gazlı içecekler yerine bitki çayı, maden suyu, ayran, komposto ikram edilebilir. Ramazan boyunca kazanılan, yemek yiyip yatma alışkanlığını da unutmalı ve yeme işlemini uyumadan 2 saat önce sona erdirilmelidir. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamamak sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur" diye konuştu.
"BOL BOL SU VE CACIK TÜKETEBİLİRLER" Yeterli ve dengeli beslenme için günde en azından 1,5-2 litre su içilmesi gerektiğini ileri süren Uzm. Dr. Gülsüm Figen Günindi Oltulu, "Bayramda en çok unutulan bu içecek, sindirimi kolaylaştırmaya, vücudun ısı dengesini ayarlamaya ve en önemlisi de zararlı maddelerin vücuttan daha kolay uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Çocuklarımızın sıvı tüketimini artırmak için, çorba, ayran, cacık, taze sıkılmış meyve suları ve içerisine sadece limon ve nane yaprakları eklenmiş aromalı sular tercih edilmelidir. Bayram ziyaretlerinizi fiziksel aktiviteye dönüştürün. Yakın mesafe ziyaretlerinize yürüyerek gidebilirsiniz. Eğer böyle bir fırsatınız yoksa, tatil ve güzel havadan yararlanıp ailenizle yürüyüşlere çıkabilirsiniz" şeklinde konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Samsun, Güncel
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