"Bayramda dikkatsiz beslenme kronik hastalıkları tetikleyebilir" - Son Dakika

Kurban Bayramı 'nda dikkatsiz ve kontrolsüz beslenmenin, özellikle şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalığı, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Safiye Arık, bayramda sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı.

Kurban Bayramı ile birlikte et, yağ ve tatlı tüketimindeki artışın ve kontrolsüz tüketimin özellikler kronik hastalıkları olan kişilerde olumsuz sonuçlara eden olabileceğini söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Safiye Arık, "Rutin beslenme düzenine göre et, yağ ve tatlı tüketimindeki ani artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir. Kırmızı ette kolesterol içeriği fazladır bu sebeple diyabet, kalp-damar ve hipertansiyon hastaları et tüketiminde aşırıya kaçmamalı, ette görülen yağı da temizleyerek tüketmelidir." dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Kısa zamanda beslenme düzeninin değişmesinin kilo alımına da neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Safiye Arık, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirilme hem de sindirilme sürecinde zorluğa yol açabilir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek olduğu için diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler aşırıya kaçmadan kısıtlı olarak tüketmelidir." diye konuştu.

Ayrıca etlerin pişirilmesinde de haşlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Safiye Arık, "Ette protein dışında B1, B6, B12 ve A vitaminlerinin yanı sıra çinko, demir, magnezyum, fosfor gibi mineraller bulunmaktadır. Ancak C ve E vitaminlerini bulundurmadığı için etleri kızartmadan kaçınılmalı, et tek başına değil sebze ile birlikte pişirilmeli ve/veya tüketilmelidir. Etin pişirilmesi sırasında sadece kendi yağı ile pişmeli ilave yağ eklenmemelidir." diye belirtti. Mangalda pişirilecek etin ise yanmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Safiye Arık, yanmış etin kansorejen olabileceğini ayrıca direkt ateş ile teması sonu içinde bulunan B1, B12 gibi vitaminlerin yapısının bozulabileceğini söyledi.

ŞERBETLİ TATLIDAN KAÇININ

Bayramda gıda tüketiminde bir önemli konunun da tatlı tüketimi olduğunu vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Safiye Arık, bayram ziyaretlerinde özellikle diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınmalarını mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Arık, "Kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından tatlı tüketiminde az şekerli dondurma veya meyve tercih edilmeli, içecek olarak ayran, az şekerli komposto ya da bitki çayları tüketilmelidir." dedi.

Uzm. Dr. Safiye Arık, bayram süresince bilinçli bir beslenme programı, kahvaltı, ara öğün dengesine dikkat edilmesi, gıdaların sindirim sistemine rahatsızlık vermemesi için egzersiz ve yürüyüşlere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

- İstanbul