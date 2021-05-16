Bayramda dışarı çıkanlara ceza yazıldı - Son Dakika

Bayramda dışarı çıkanlara ceza yazıldı

16.05.2021 10:59
Bayramda dışarı çıkanlara ceza yazıldı, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Ramazan Bayramında uymayanlara da ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Ramazan Bayramında uymayanlara da ceza kesildi. Malatya'da 3 günlük bayramda, polis tarafından 158 kişiye 142 bin 200 TL sokağa çıkma cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 158 kişiye 900'er TL'den toplam 142 bin 200 TL ceza kesildi.

Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 15 işyerine de ceza uygulandı. Pandemi kurallarına uymayan 3 toplu ulaşım aracına da ceza yazıldı. Ayrıca, maske takmamaktan 20 kişiye de 900 TL'den toplam 18 bin TL ceza verildi.

Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da Ramazan Bayramı süresince yurtta toplam 6 kişinin kaldığı öğrenildi. - MALATYA

Bayramda dışarı çıkanlara ceza yazıldı

Ramazan Bayramı, Türk Lirası, Koronavirüs, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda dışarı çıkanlara ceza yazıldı - Son Dakika


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