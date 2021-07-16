Kurban Bayramı'nda ZES ile elektrikli araç kullanıcıları kesintisiz yolculuk yapabilecek

Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), Kurban Bayramı tatilinde şehir içi veya uzak mesafe yolculuk yapacak sürücülere, 81 ilde bulunan yaygın ağı ve kolay ulaşılabilen lokasyonlarıyla araçlarını hızlı şekilde şarj etme olanağı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, 2018'de kurduğu ZES ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak elektrikli araç ekosistemine yönelik yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Sadece şehir içi kullanım için değil aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda 81 ilin tamamında 1000 istasyona ulaştı.

ZES yüksek hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleten ZES, Kurban Bayramı'nda uzun mesafe sürüş gerçekleştirmek isteyen sürücülere, Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz bir rotayla sürüş imkanı sağlıyor.