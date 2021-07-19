Bayramda eti kahvaltıda tüketmeyin - Son Dakika

Pandemi döneminde yanlış beslenme ve düşük fiziksel aktivite vücut ağırlığını olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak meydana gelen kilo artışının hem bağışıklık sistemini zayıflattığını hem de COVID-19'a ve kronik hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Tatil ve bayram dönemine girdiğimiz şu günlerde beslenme ve fiziksel aktivite konusunda sağlıklı ilerlemek en az taktığımız maske, hijyen ve mesafe kadar önemli.

Kurban Bayramı, kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığı dört günlük bir süreç. Geleneklerimizi yerine getirirken et tüketimini de elbette kontrol altına alabiliriz. Eti kahvaltıda tüketmeyin, dinlenmesine izin verin. Özellikle kalp-damar hastaları ve böbrek hastaları çok dikkatli olmalı" açıklamasında bulundu.

Kırmızı et, proteinden zengin ve demir, çinko, selenyum, B1, B6, B12, D vitamini gibi önemli besin öğelerini içeren, vücut için gerekli bir besin. Aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği nedeniyle özel bir durumunuz yoksa güvenli miktarın günde 150-200 gramı aşmamak olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Ayrıca etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesi demir, çinko, magnezyum emilimini arttırıyor. Eğer servis tabağınızın yarısını salata veya sebze ile, diğer yarısını et ve pilav gibi tahıl ile yarı yarıya doldurursanız dengeli ve ölçülü bir öğün yaratmış olursunuz. Bu örüntüyü günde bir öğün şeklinde yapın" önerisinde bulundu.

Kahvaltıda et tüketmeyin

Kahvaltıda et tüketilmemesi ve etin biraz dinlenmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Kahvaltınız her zamanki gibi bol sebzeli, yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmeğinizden oluşabilir. Aralarda sütlü ve/veya meyveli tatlı tüketilebilir" dedi.

Eti pişirirken ayrıca kuyruk yağı eklemeyin

Etin kesim sonrası hemen pişirilip yenmesinin hazımsızlık, şişkinlik, ishal veya kabızlığa neden olabileceğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Eti olgunlaştırmak, yumuşak, lezzetli ve kolay sindirilebilir hale getirmek için güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15°C) 3-4 saat dinlendirmek gerekir. Sonrasında 4°C'de buzdolabında 24 saat bekleterek istediğimiz sonucu almış oluruz. Pişirme sırasında özellikle kuyruk yağı gibi ekstra yağ ekleyerek pişirmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Etin haşlama, ızgara şeklinde, fırında veya kendi yağında kavurarak pişirilebileceğini söyleyen Tuba Örnek, "Mangalda pişirmek istiyorsanız, ateşten yanmayacak şekilde 15 cm'lik mesafede tutmak gerekli. Etin kalan kısmını en fazla 6 ay depolayabilmek için dondurucuya yerleştirebilirsiniz. Kıyma halinde ya da parçalara ayrılmış olan etleri buzdolabı poşetleri yardımıyla tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurmayı unutmayın ki yiyeceğiniz kadarını çözdürebilesiniz" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, Kurban Bayramı için sağlıklı tarifler paylaştı:

Kavurma tarifi:

Eti, ilk günkü sertliğinden kurtulup daha yumuşak ve lezzetli olması için yoğurt suyunda 5-6 saat marine edebilirsiniz. Kuşbaşı doğrayıp tencereye koyduğunuz etlere ilk başta tuz ve baharat eklemeyin. İlk birkaç dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra kısık ateşte ağır ağır pişirmeye bırakın. Altını kapattıktan sonra az miktar tuz ve kekik ekleyebilirsiniz.

Tatlı tarifi:

Önceden doğranmış ve dondurulmuş olgun muzları robottan geçirin. Krema kıvamına gelince dondurmanız hazır demektir. Dilerseniz kakao ve fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz. Kuplara koyduktan sonra meyve ve ceviz parçalarıyla süsleyebilirsiniz.