Son Dakika Haberleri: Bayramda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak
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Bayramda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak

1 saat önce

Uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Bayramda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak, System.String[]
Uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:39 
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