Bayramda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak
1 saat önce
Uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı
süresinde tüm yurtta devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:39
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