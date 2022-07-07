Bayramda fazla et tüketimi gut hastalığına neden olabilir - Son Dakika
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Bayramda fazla et tüketimi gut hastalığına neden olabilir

07.07.2022 11:47
Bayramda fazla et tüketimi gut hastalığına neden olabilir

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, gut hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, "Gut hastalığı bir kez başladıktan sonra sürekli ataklar halinde devam eder.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, gut hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, "Gut hastalığı bir kez başladıktan sonra sürekli ataklar halinde devam eder. Atak sıklığı beslenme alışkanlığı, alkol tüketimi, proteinli gıdaların fazla tüketimi gibi durumlardan etkilenerek tekrar eder" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, dünyada fazla et tüketiminin yapıldığı ülkelerde görülen gut hastalığının tanı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulundu, vatandaşları Kurban Bayramı öncesi protein tüketimi hakkında bilgilendirdi. Uzm. Dr. Mesut Kaldır, "Gut hastalığı eklemlerde mono sodyum ürat kristallerin birikmesiyle ortaya çıkan bir eklem sıvısı iltihabıdır. Bu hastalık belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar, en çok ayak başparmağında görülür. Öncesinde bir hiperürisemi döneminin olması gerekiyor. Daha çok protein içeren gıda alırsak ürik asitin artmasına bağlı gut hastalığı riskini taşıyoruz demektir. Hastalık yıllar içerisinde beslenme alışkanlığı ve protein tüketiminin artması sonucu ortaya çıkıyor. Tanıda biz en çok klinik bulgularla birlikte laboratuvar testleri kullanıyoruz. Klinik bulgular zaten hastanın verdiği hikayeyle birlikte ortaya çıkar" dedi.

"ET VE ET ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİNDE VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Hastalığın en çok vücutta ayak başparmağında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Mesut Kaldır, "Birinci metatars ekleminin tutulduğu yerde ağrı, kızarıklık ve şişlik ortaya çıkar. Grafiklerde herhangi bir patoloji saptanmamakla beraber yumuşak dokudaki reaksiyonu kan testleriyle birlikte hemogram, sedimantasyon, CRP ve artmış ürik asit seviyesini belirleyince biz bu hastalığın gut hastalığı olduğunu anlıyoruz. Gut hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavisinde ise kullandığımız bir takım ilaçlar var ağrı kesiciler; kolşisin, atak harici dönemlerde ise allopurinol kullanımı önerilir. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Et alımı, kullanımı ve tüketimi artacaktır. Dolayısıyla kandaki ürik asit seviyesi artacaktır. Yıllar içerisinde birikmiş bir ürik asit ihtimali var ise yakın zamanda gut olma ihtimalimiz yüksek demektir. O yüzden uyarıyoruz. Et ve et ürünlerini tüketiminde vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Beraberinde alkol tüketiminde artar ise ürik asit yükselecektir" diye konuştu.

(Atilla Özer - Eren Elyesa Polat/İHA)

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Kaynak: İHA

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