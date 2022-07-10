Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika
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Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

10.07.2022 15:49

Hatay'ın Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

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