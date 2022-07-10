Hatay'da ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika