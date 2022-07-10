İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

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