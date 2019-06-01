Bayramda gazlı içecek yerine su tüketin

– RAMAZAN Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Arş Gör. Gözde Ekici, "Özellikle su tüketimine özen gösterilmeli, öğünlerde limonata, gazlı içecek gibi sıvılardan uzak durulmalı. İçilen şekerli ve asitli ürünlerin de su tüketiminden sayılmaması gerekli" dedi.

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramın gelmesi ile birlikte bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bayramda sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Gözde Ekici, tatlı tüketiminde ise porsiyonları küçültmenin yeterli olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında, vücudun normalde alışık olduğu yeme rutininden farklı bir rutine geçtiğini belirten Gözde Ekici, "Bayram gibi özel günlerde geleneksel tatlarımızdan vazgeçin demek doğru değil. Yemeklerin dengeli bir şekilde, küçük porsiyonlar halinde tüketilmesinde herhangi bir sakınca yok. Normal yeme düzenimize geri döndüğümüzde sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar görülebilir. Bunun olmaması için posa içeriği yüksek sebze ve meyve tüketimini arttırmalıyız. Bu şekilde metabolik dengenin de kurulmasına yardımcı olacağız. Önemli olan neyi, ne zaman ve nasıl tükettiğiniz. Bunlara dikkat edildiği sürece beslenmemizi dengelemek kolay olacaktır" dedi.

TATLI YASAK DEĞİL

Öncelikle güne hafif bir kahvaltı ile başlamak gerektiğini ifade eden Ekici, "Kahvaltıda kızartma veya kavurma gibi pişirme teknikleriyle yapılmış besinler tüketilmemeli. Tatlılar konusunda ise genellikle baklava gibi şekerli hamur tatlılarına düşkünlüğümüz var. Bunlardan tamamen vazgeçin demiyoruz ama porsiyonlar, küçültülerek tüketebilir veya mümkünse sütlü tatlıları tercih edilebilir. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlar ise tatlılardan uzak durmalı. Kolesterolü yükselteceği için et ürünlerinin kısıtlı oranda tüketilmesine dikkat edilmeli. Çünkü protein içeriği yüksek bir besin grubunun tamamen kesilmesini önermiyoruz" diye konuştu.

SALATAYA YAĞ KOYMAYIN

Gıdaların dengelemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, "Karbonhidrat veya şeker açısından zengin gıdaların tüketimi sırasında veya sonrasında yoğurt veya ayran tüketilmesi kan şekerini dengelemeye yardımcı olacaktır. Baklava tüketimini takip eden öğünde ekmek tüketiminin azaltılması, sebze veya salata gibi besinlerin arttırılmasını tavsiye ediyoruz. Sebzelere veya salatalara ekstra olarak yağ veya sos eklenmemesini öneriyoruz" dedi.

LİMONATADAN UZAK DURUN

"Günde 8-10 bardak su tüketimine özen göstermeliyiz" diyen Ekici, "Öğünlerde ise limonata ve gazlı içecek gibi sıvıların tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem öğünümüzdeki şeker içeriğini yükseltiyor hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla yemekten sonra hızlı açlık nöbetleri geçirmemize neden olabilir. Ayrıca bu içtiğimiz şekerli ve asitli gıdaların, su tüketiminden sayılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul