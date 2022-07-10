Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler - Son Dakika
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Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler

10.07.2022 15:01
Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, bayramda görevi başında bulunan personeli ziyaret ederek, bayramlaştı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, bayramda görevi başında bulunan personeli ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen bayramlaşma programı çerçevesinde Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru, STK temsilcileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri Kurban bayramında da vatandaşlara verilen hizmetlerin aksamaması için görevleri başında bulunan 112 acil personelleri, itfaiye personelleri, sağlık personelleri, jandarma, emniyet mensupları ile ceza ve infaz kurumu personellerini ziyaret ederek Kurban Bayramını kutladı. Bayram süresi boyunca görevleri başında bulunacak olan kamu personellerinin bayram çalışmalarında vatandaşlara verilen hizmetler hakkında kurum yetkililerinden bilgiler alan Kaymakam Sevgili, bayram süresi boyunca vatandaşa verilen hizmetlerin hiçbir şekilde aksamaması için yetkililer ve personellere talimat verdi. Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, bayram süresi boyunca vatandaşlara verilecek olan hizmetler sırasında belediye ekiplerinin de talepler için hazır olduğunu belirtti.

Kurban Bayramında ailelerinden ayrı, görevleri başında bulunan kamu personeller ise ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi Başkan Doğru'dan bayram kutlaması Başkan Doğru'dan bayram kutlaması
Kaynak: İHA

Hasan Doğru, Gaziantep, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler - Son Dakika
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