Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler - Son Dakika

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:32 Kaynak: İHA
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