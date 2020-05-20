BAYRAMDA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR - Son Dakika

DHA- METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, bayramda hava sıcaklığının düşeceği ve yağışın geleceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Ramazan Bayramında hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında olacağı tahmin ediliyor" denildi.

"SICAKLIK REKORLARI KIRILDI"

Açıklamada, "Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır. Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıkları ise Eskişehir 'de 35.3 derece, Konya 35.0 derece, Muğla 39.4 derece, Manisa 40.6 derece, Aydın 42.6 derece, Denizli 39.1 derece, Uşak 34.5 derece, Afyonkarahisar 33.9 derece, Isparta ve Burdur 35.4 derece ve Antalya 'da 43.0 derece olarak kaydedilmiştir" bilgileri hatırlatıldı.

"SICAKLIK AZALACAK"

Önümüzdeki günlerle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor"

SAĞANAK VE GÖKGÖRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

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