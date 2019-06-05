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Bayramda havuz sefası

44 dakika önce

İZMİRLİLER, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bayram tatilinde havuzlara gitmeyi tercih etti.

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İZMİRLİLER, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bayram tatilinde havuzlara gitmeyi tercih etti. Aileler su kaydırakları ve çocuk oyun alanlarında gün boyu hoş vakit geçirirken, animasyon gösterileri de eğlenmek isteyenler için seçenek oldu.
İzmir'de vatandaşlar, bayram tatilinde bu yıl da su parklarının yolunu tuttu. Balçova ilçesinde 17 Mayıs'ta yeni sezon için açılan bir su parkı, hızlı kaydırakları, adrenalin yüklü aktiviteleri ve renkli gösterileri ile eğlence arayanların adresi oldu. 14 Eylül'e kadar açık kalacak su parkı, bayram nedeniyle en kalabalık günlerini yaşadı. Adrenalin tutkunları kule kaydıraklardan ayrılmadı. Animasyonlar ve aktivitelerin yanı sıra dans gösterileri, su voleybolu, ayak dartı ve futbol gibi etkinliklerle su parkına ziyaretçi sayısı günde ortalama bin 200 kişiyi buldu. Parkın kapasitesi ise 3 bin kişi. Saat 10.00 ile 18.00 arası hizmet veren havuzda bu yıl Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 5 kişi animatör olarak görev yapıyor. Gün içinde saat başı oyunlar oynatan animatörler, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri dans yarışmaları düzenliyor.
Yarışmacıların ödüllendirildiği havuzda eğlenceli saatler geçiren Çağlar Metiner (18), "Burası çok eğlenceli bir yer. Dans ve animasyon etkinlikleri çok güzel. Oyuna katılmak için sıramı bekliyorum. Hava da gerçekten çok sıcak" dedi.
Sevtap Dede de, "Bayram tatilinde buraya gelmeyi tercih ettik. Çocuklarımız havuzda keyifli vakit geçiriyor. Onlar mutlu olunca, biz de mutluyuz" diye konuştu.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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