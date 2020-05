Bayramda hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca hem sokaklardaki hem de bakımevlerindeki hayvanlara mama ulaştırıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla'dan Anamur'a kentin 13 ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde can dostlar unutulmadı. 71 gönüllü ile işbirliği yapan ekipler, 164 kedi besleme odağı, 20 köpek besleme odağı ve 4 geçici hayvan bakımevinde günlük 2 bin kilogram, toplamda ise 8 bin kilogramın üzerindeki mamayı kedi ve köpeklere ulaştırdı. Kediler için bin 200 kilogram, köpekler içinse 800 kilogram civarı mama günlük olarak kentin farklı noktalarında dağıtıldı.



Bayram boyunca aralıksız çalışan ekipler, mama dağıtımının yanı sıra hayvan bakımevlerindeki çalışmalarını da özveriyle sürdürdü. Aylık ortalama 250 kedi ve 350 köpeğin giriş-çıkış yaptığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nden sabah saatlerinde yola çıkan biri sahipsiz hayvan ambulansından oluşan toplam 8 araç ile 16 saha personeli mama dağıtımı ve gelen ihbarlara hızla yetişti. 5 veteriner hekim, 6 veteriner sağlık teknikeri ve 12 personel ise bakımevindeki hayvanların bakım ve ihtiyaçlarını karşıladı. 600 köpek ve 320 kediye günde 2 öğün yemek veren ekipler, 200 yavru köpek ve 60 yavru kediyi de yaş mama, süt ve yemekle düzenli olarak besledi.



"Şehir merkezimizdeki 4 ilçede 8 araç ile günlük mama dağıtımı yapmaktayız"



Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, kentin 13 ilçesinin tamamındaki can dostlar için Ramazan Bayramı sürecinde de aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Sokağa çıkma yasağında özellikle lokantalar ve iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokaktaki canlar da gıda bulamıyor. Bundan dolayı biz Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar bütün ilçelerimizde sokaklardaki bütün hayvanları besleyebilmek için çalışma başlattık. Başkanımızın öncülüğünde bütün ilçelerimize mama takviyesinde bulunduk. Bu dağıtım esnasında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, ilçe koordinasyon müdürlüklerimiz tarafından alınan mamalar uygun yerlere bırakılıyor. Şehir merkezimizdeki 4 ilçede ise 8 araç ile günlük mama dağıtımı yapmaktayız" dedi.



"Sokaktaki canlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz"



Mersinliler bu sene bayramı evde geçirirken, belediyenin her sokağa çıkma yasağında olduğu gibi bu 4 günlük süreçte de sokaklardaki can dostların yanında olduğunu hatırlatan Cücük, "Özellikle bu konuda Mersin halkı gerçekten çok duyarlı. Hayvanlara karşı gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Hiç merak etmesinler. Biz sokaktaki canlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle, hiçbir sokak hayvanımız kesinlikle aç kalmıyor" diye konuştu. - MERSİN