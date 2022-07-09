Ekiplerden helikopterle trafik denetimi

ERZURUM Doğu Anadolu bölgesinde diğer coğrafi bölgeler üzerinde kavşak görevi yapan Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde helikopterle Erzurum'u çevre illere bağlayan kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını Erzurum- Bingöl kara yoluna çevirdi. Trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar ile otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.