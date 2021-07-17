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Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat - Son Dakika

Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat

17.07.2021 11:00
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat, System.String[]

Önümüzdeki 3-4 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olacağını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Bölgelere göre farklılık gösterebilir ama sıcaklıklar ülke genelinde 3-4 derece artacak ama özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek" dedi.

– Önümüzdeki 3-4 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olacağını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Bölgelere göre farklılık gösterebilir ama sıcaklıklar ülke genelinde 3-4 derece artacak ama özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek" dedi. Özdemir, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hava durumuyla ilgili bilgi verdi. Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını söyleyen Dr. Özdemir, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi göreceğini dile getirdi.

NEM NEDENİYLE HİSSEDİLEN SICAKLIK 3-4 DERECE ARTIYOR

Muson Uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olunduğuna dikkat çeken Dr. Özdemir, "Yaz aylarında etkisini gösteren bu Alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul'da nem oranı yüzde 90 civarında, sıcaklıklar ise pazar ve pazartesi pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak" dedi.

ANKARA'DA SICAKLIK SALI GÜNÜNE KADAR 40 DERECEYE ÇIKACAK

Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, "Ama hissedilen sıcaklık 42-43'e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm. Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da 17.00'den sonra halletmeye çalışsınlar" diye konuştu.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bayramda sıcaklıklar kavurucu olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, "Türkiye genelinde 39-40 derece sıcaklıkları göreceğiz. Ama bayramın üçüncü günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekliyoruz. Rize'deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde kararsız yağışlar görebiliriz. Her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaları takip etmek lazım" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ÇARPMASI OLABİLİR; BOL SU İÇİN

Kişilere dışarı çıkarken şapka takıp, şemsiye almayı öneren Dr. Güven Özdemir, "Gölge olan alanlarda vakit geçirin. Güneş çarpmasına dikkat edin, bol bol su için. Küçük çocukları güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Tatile gidenler de güneşlenirken saat aralığına dikkat etsin. Güneşin altında uzun saatler geçirmesin" dedi.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde 1,5 derecelik bir ısınmanın gerçekleştiğini aktaran Dr. Özdemir, "Dünya atmosferinde 1,5 derecelik sıcaklık artışı büyük bir enerjiyi açığa çıkarır. Büyük illerde çok büyük sera gazları salınıyor. Bazı bölgelerde soğuk hava kütlesinin ani bir şekilde aşağıya inmesi, yerdeki sıcak hava kütlesinin ise hızlı bir şekilde yukarı çıkmasıyla bölgesel ani yağışlar meydana geliyor. Böyle ani yağan yağışların hiçbir faydası olmuyor. Sel felaketlerine ve Maddi ve manevi büyük yıkımlara neden olur" diye konuştu.


- İstanbul
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat

Meteoroloji, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat - Son Dakika


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