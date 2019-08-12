Son Dakika Haberleri: Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti...Yoğunluk havadan görüntülendi
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Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti...Yoğunluk havadan görüntülendi

1 saat önce

Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti.

Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti...Yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu menekşe plajında aldı. Binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kent sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde bazı vatandaşların dubaların ardında yüzmeye çalıştığını ancak cankurtaran ekiplerinin botla yanlarına gelerek onları uyardığı görüldü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Sahillerde yoğun kalabalığı fırsat bilen işportacılarda ürünlerini sattı.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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