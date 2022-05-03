Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor

03.05.2022 11:07

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle son iki yılda bayram tatillerinde yaşanan sakinlik, bu yıl yerini yoğunluğa bıraktı.

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle son iki yılda bayram tatillerinde yaşanan sakinlik, bu yıl yerini yoğunluğa bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, 2020 ve 2021'deki bayramlarda sessizliğin hakim olduğu Kapadokya, bu bayramı hareketli geçiriyor.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen konuklar, bölgedeki turistik merkezlere akın etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede özellikle yerli turistler, sıcak hava balonuna, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi.

Nevin Özözen, AA muhabirine, Bursa'dan bayram tatili için dört günlüğüne geldiği bölgede, müze ve ören yerlerini gezdiğini söyledi.

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının cezbedici olduğunu ifade eden Özözen, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Göreme'yi ve Ürgüp'ü çok beğendim. Bayram tatilini burada geçirmek güzel." dedi.

Ankara'dan geldiği bölgedeki vadilerden Kılıçlar'da gezinti yapan Zehra Uzgören de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır bayram tatillerini evde geçirdiklerini belirterek, "Pandemi kısıtlamaları alışık olmadığımız bir durumdu. Bu bayramda ise Kapadokya'dayız. Buranın manzarası ve atmosferi çok güzel. Herkesi Kapadokya'ya davet ediyorum." diye konuştu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Göktuğ Cebeci ise turistik merkezlerini gezdiği bölgeyi kuşbakışı izlemek için sıcak hava balon turuna katılacağını aktardı.

"Bölgemizdeki müze ve ören yerlerinin önünde araç kuyrukları oluştu"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur da bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranının sevindirici düzeyde olduğunu, bu durumun 2022'de iyi bir turizm sezonuna işaret ettiğini kaydetti.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli konukların aktiviteler ve düzenlenen turlara ilgi gösterdiğini belirten Onur, şöyle konuştu:

"Kapadokya bir enerji merkezi ve dinlenme yeri. Bunun farkına varan misafirlerimiz bölgeyi doldurdu. Balon uçuşları ve konaklama tesislerindeki sayılardan çok memnunuz. Rehber arkadaşlarımız da yerli misafirlerimize bölgeyi en iyi şekilde tanıtıyor. Bölgemizdeki müze ve ören yerlerinin önünde araç kuyrukları oluştu. Çok şükür pandemi süreci geride kaldı. İnşallah savaşlar da bitecek, özlediğimiz heyecanı birlikte yaşayacağız. 2022 yılına olumlu bakıyoruz. Pandemiyle adeta bir barajın önüne set çekilmişti, insanların dışarı çıkmaması gerekiyordu. Ortaya çıkan potansiyel enerjiyi şimdiki süreçte kinetik enerjiye dönüştürüyoruz. Türkiye turizmde çok daha ileriye gidecek diye düşünüyorum."

Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor
Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor
Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor
Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor

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Kaynak: AA

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