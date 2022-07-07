Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak - Son Dakika
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Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

07.07.2022 16:23
Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini söyledi.

İlker Koç, AA muhabirine, Kurban Bayramı boyunca yurt genelindeki hava durumuna ilişkin tahminleri aktardı.

Bayram boyunca yurdun kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Koç, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.

"Sağanağın bayramın birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde, bayramın ikinci günü ise İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ankara, Çorum illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." bilgisini veren Koç, sağanağın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Koç, bayramın üçüncü ve dördüncü günü ise Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanağın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram boyunca tatil beldelerinde yağış beklenmiyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında, bayram süresince az bulutlu ve açık hava olacak, öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığı ise tatil beldelerinde 30-32 derece civarında mevsim normallerinde olacak. Arife günü, birinci ve ikinci günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bu yağışın Anadolu yakasında kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü İstanbul'da yağış beklemiyoruz ve bayram süresince sıcaklığın 30-32 derece olmasını bekliyoruz. İzmir'de bayram boyunca yağış yok, az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkentte bayramın birinci ve ikinci gününde kuvvetli sağanak bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Sıcaklık, Ankara'da 30-32 derece seyrederken, üçüncü gün sıcaklığın mevsim normallerinin altında 27 derece olacağını tahmin ediyoruz."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İlker Koç, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak - Son Dakika
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