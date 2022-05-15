Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu - Son Dakika
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Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu

15.05.2022 02:13
Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu

Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu.

Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu. Saat'in kimliğini kardeşi kıyafetlerinden teşhis ederken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı. Cesedi gören çoban durumu muhtara bildirerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yapmasının ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın Mahmut Saat olma ihtimaline karşı yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınlardan kardeş Yılmaz, çorap ve pantolonundan cenazenin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Savcının ve ekiplerin ön incelemesi sonrası Saat'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi.

Evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Saat'in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bildirildi. - MERSİN

Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu

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Ramazan Bayramı, Cenaze, Mersin, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu - Son Dakika


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